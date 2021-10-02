Burak Elmas seçim vaadini gerçekleştiriyor! Galatasaray’ın stadına yeni sponsor

Galatasaray'da uzun yıllardır stada sponsor olan Türk Telekom devri kapanıyor. Başkan Burak Elmas, seçimden önce açıkladığı gibi stada yeni bir sponsor buldu. Gelecek hafta resmi açıklamalar yapılacak. İşte detaylar...
Mustafa Cengiz'in başkanlığının dolmasıyla sarı-kırmızılı kulübe başkan olan Burak Elmas, seçim döneminde birçok vaatte bulunmuştu.
Gelecek plan ve projelerini duyuran Elmas, Türk Telekom Stadı'na yeni bir sponsor bulunarak kulübe büyük bir katkı sağlayacaklarını ifade etmişti.
Haziran ayında başkanlığa seçilen Elmas, bir vaadini daha gerçekleştirdi.
Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu, beklenen açıklamayı gelecek hafta yapacak. Önümüzdeki hafta Türk Telekom Stadı'nın yeni adı açıklanacak. Yeni sponsorla imzalar atılacak.
Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray'ın ciddi bir gelir elde edeceği ifade ediliyor.