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Giriş Tarihi: 2.10.2021 23:56 Son Güncelleme: 3.10.2021 00:05

Erman Toroğlu'ndan penaltı ve kırmızı kart yorumu! Josef ve Sergen Yalçın...

Erman Toroğlu’ndan penaltı ve kırmızı kart yorumu! Josef ve Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u Güven Yalçın'ın attığı gollerle 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. A Spor Yorumcusu ve SABAH Yazarı Erman Toroğlu, maç sonrası çokça tartışılan karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarını değerlendirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Güven Yalçın kaydetti. Maçın 43. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

A Spor Yorumcusu ve SABAH Yazarı Erman Toroğlu, Karşılaşmanın tartışmalı kararlarını A Spor'da Takım Oyunu programında değerlendirdi.

"Sergen Yalçın'ın kırmızı kartından önce Can Bozdoğan'a yapılan müdahale faul."

Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın pozisyonu sonrası gelen topu sahanın içine doğru vurdu. Erman Toroğlu, "Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı doğru." dedi.

"İkinci yarıdaki Uğur Çiftçi'nin elle oynama poziyonunda Beşiktaş lehine penaltı verilmeliydi."

"Josef'in pozisyonu çok tehlikeli hareket kırmızı kart."

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Erman Toroğlu'ndan penaltı ve kırmızı kart yorumu! Josef ve Sergen Yalçın...
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