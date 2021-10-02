Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus'a derbide galibiyeti Manuel Locatelli getirdi!
Giriş Tarihi: 2.10.2021 22:16 Son Güncelleme: 2.10.2021 22:16

Juventus'a derbide galibiyeti Manuel Locatelli getirdi!

AA
Juventus’a derbide galibiyeti Manuel Locatelli getirdi!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, derbi mücadelesinde Torino’yu Manuel Locatelli'nin golüyle deplasmanda 1-0 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbi mücadelesinde, sezona kötü giriş yapan ve ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, orta sıralardaki ezeli rakibi Torino ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken Juventus, Torino üzerindeki baskısını arttırdı. 86. dakikada Manuel Locatelli, siyah-beyazlı takımın maçı kazanmasını sağlayan golü attı.

Ezeli rakibi Torino'yu deplasmanda Locatelli'nin golüyle 1-0 yenen Juventus, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takım, puanını 11'e yükseltti ve 8. basamağa çıktı. Haftayı puansız kapatan Torino ise 8 puanla 11. sırada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen ve iki de mühendis çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'den ilk eşini kızdıran sözler! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 Okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji saat vererek uyardı! 11 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus'a derbide galibiyeti Manuel Locatelli getirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA