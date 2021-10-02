KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.