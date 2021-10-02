O Ses Türkiye jürileri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri belli oldu!

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM?

O Ses Türkiye jüri üyesi belli oldu. Tv8 ekranlarında 2 Ekim Cumartesi yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüriler; Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Programın yeni sezon çekimlerinin başladığı daha önce duyurulmuştu. Dizi ve programların yeni sezona başladığı şu günlerde O Ses Türkiye yayın tarihi de gündem konusu oldu. Kanaldan gelen açıklamaya göre, yeni sezonun ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek.