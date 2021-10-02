O Ses Türkiye jürileri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri belli oldu!

O Ses Türkiye jüri üyeleri, programın bugün başlayacak olması sebebiyle araştırılıyor. Yurdun dört bir yanından yeteneklerin keşfedildiği programın jüri üyeleri değişti. O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Peki O Ses Türkiye jürileri kimler?
O Ses Türkiye jüri üyesi belli oldu. Tv8 ekranlarında 2 Ekim Cumartesi yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüriler; Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç
Programın yeni sezon çekimlerinin başladığı daha önce duyurulmuştu. Dizi ve programların yeni sezona başladığı şu günlerde O Ses Türkiye yayın tarihi de gündem konusu oldu. Kanaldan gelen açıklamaya göre, yeni sezonun ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek.