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Giriş Tarihi: 2.10.2021 13:43

O Ses Türkiye jürileri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri belli oldu!

O Ses Türkiye jürileri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri belli oldu!

Şarkılarıyla Türkiye’nin sesi olmaya aday vatandaşların seçildiği O Ses Türkiye yeni sezon geri sayımı başladı. Programda dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir. Yarışmacılar seslerini beğendirmeye çalışırken jüri üyesi adayın sesini beğenirse butona basıyor ve bulunduğu koltuk sahneye doğru dönüyor. İlk kez programı izleyecek olanlar O Ses Türkiye 2021 jüri üyesi kim sorusuna yanıt arıyor. Bu seneki jüri üyeleri ise değişti. Peki O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeler belli oldu!

O Ses Türkiye jüri üyeleri, programın bugün başlayacak olması sebebiyle araştırılıyor. Yurdun dört bir yanından yeteneklerin keşfedildiği programın jüri üyeleri değişti. O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Peki O Ses Türkiye jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM?

O Ses Türkiye jüri üyesi belli oldu. Tv8 ekranlarında 2 Ekim Cumartesi yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüriler; Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Programın yeni sezon çekimlerinin başladığı daha önce duyurulmuştu. Dizi ve programların yeni sezona başladığı şu günlerde O Ses Türkiye yayın tarihi de gündem konusu oldu. Kanaldan gelen açıklamaya göre, yeni sezonun ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek.

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O Ses Türkiye jürileri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri belli oldu!
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