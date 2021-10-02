Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Ekim 2021 On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 2.10.2021 07:07 Son Güncelleme: 2.10.2021 07:08

On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Ekim 2021 On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Ekim 2021 On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayanlar için On Numara sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 1 Ekim 2021 On Numara sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, On Numara sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. İşte, haftanın On Numara sonuçları kazanan numaraları ve 1 Ekim 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 1 Ekim 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 1 Ekim MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI | 1 EKİM MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

1 Ekim On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından On Numara sonuçları açıklandı.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI 1 EKİM 2021

On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu...

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Ekim 2021 On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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