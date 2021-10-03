Kartal güven tazeledi

Sakatlıktan dönen üç isme rağmen takımdaki eksik sayısı yine de 8’di. Siyah-beyazlılar buna rağmen son dönemdeki en pozitif futbolunu sergiledi. Gollerin tamamı da Beşiktaşlı futbolculardan geldi
JENERİKLİK GOL GÜVEN Yalçın, ilk 11 şansını çok iyi değerlendirdi. Genç oyuncu, Altay maçının ardından dün de fileleri iki kez sarstı. Rosier'in ortasına havada adeta asılı kalarak muhteşem bir voleyle topu ağlara yapıştıran Güven'in kafayla bulduğu ikinci gol de şıktı. 2018-19 sezonundan sonra iki maç üst üste gol kaydeden Beşiktaşlı futbolcu, Vodafone Park'ta bundan önceki golünü de geçen sezon yine Sivas'a atmıştı (28.12.2020). Güven, Süper Lig'de en çok golünü ise Yiğidolar'a karşı buldu (5 maç, 4 gol).
AYNI RÜYAMDAKİ GİBİ!
GOLLERIYLE maçın kahramanı olan Güven Yalçın, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güven, "Tam rüyamdaki gibi bir gol attım. Her gün çalışıyorum, üstüne koyuyorum. Hocamı da mahcup etmediğim ve onu sevindirdiğim için çok mutluyum. Umarım böyle devam ederim. Üç puanla milli araya girmek çok güzel" ifadelerini kullandı.
HERKES RIDVAN'A KOŞTU
TERS bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderip, skorun 1-1'e gelmesine neden olan Rıdvan Yılmaz, Güven'in ikinci golünde asist yapan isimdi. Gol sonrası Güven de dahil tüm takım arkadaşları Rıdvan'a sarılarak sevinç yaşadı.