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Giriş Tarihi: 3.10.2021 18:40 Son Güncelleme: 3.10.2021 18:41

Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

2021-2022 Süper Lig sezonu 8. Haftası Çaykur Rizespor Galatasaray maçıyla sona eriyor. Ligde en son çıktığı maçta 2 mağlubiyet sonrası galibiyete imza atan sarı-kırmızılılar, Karadeniz deplasmanından galibiyetle dönmek ve üst sıralara tırmanmak için yeşil sahaya çıkıyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? gibi sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Süper Lig'in 8. Hafta son maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Son 5 maçında tek galibyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, Karadeniz deplasmanında 3 puanla dönmek istiyor. Diğer yandan müsabakayı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen sporseverler Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, saat ve ilk 11 bilgileri şöyle;



Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında ilk düdük 3 Ekim 2021 Pazar günü saar 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



ÇAYKUR RİZESPOR İLE GALATASARAY 41. RANDEVUDA

Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 26-7 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puan aldı ve haftaya 10. sırada girdi. Yeşil-mavililerin ise galibiyeti bulunmazken, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 1 puanla ligde son sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya deplasmanında aldığı beraberlikle gruptaki liderliğini sürdüren Galatasaray, ligde de Göztepe galibiyetinden sonra Rize deplasmanından da 3 puanla dönerek, milli takım arasına moralli girmek istiyor.



41. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 92 golüne, Rize ekibi 41 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazanırken, Rize de İstanbul'da sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.



SON 10 MAÇ

İki takım arasında 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

Galatasaray'da Rizespor maçı öncesinde kırmızı kart cezalısı Brezilyalı futbolcu Marcao ile sakatlığı devam eden Arda Turan mücadelede olmayacak.



ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK

Müsabakayı hakem Ali Palabıyık'ın yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek. Süper Lig'in FIFA kokartlı hakemlerinden Ali Palabıyık, Süper Lig klasmanında 165 maçta görev aldı. Bu müsabakaların 67'sinde ev sahibi, 50'sinde deplasman takımları galip geldi. 48 mücadele ise berabere bitti.

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Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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