Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?





41. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 92 golüne, Rize ekibi 41 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazanırken, Rize de İstanbul'da sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.