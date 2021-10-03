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Giriş Tarihi: 3.10.2021 22:10 Son Güncelleme: 3.10.2021 22:20

Son dakika: Galatasaray'da Rizespor maçının coşkusu sosyal medyada devam etti! İşte çok konuşulan paylaşımlar...

Son dakika: Galatasaray’da Rizespor maçının coşkusu sosyal medyada devam etti! İşte çok konuşulan paylaşımlar...

Son dakika haberi... Süper Lig'de uzun yıllar unutulmayacak, hafızalara kazanan bir karşılaşma oynandı. Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ın Rize'de karşı karşıya geldiği zorlu mücadele, adeta nefesleri kesti. 90+11'de maçı kazanan sarı-kırmızılılarda maçın coşkusu sosyal medyada devam etti. İşte Galatasaray'ın çok konuşulan paylaşımları...

Süper Lig'in 8. haftasında hafızalara kazınan bir karşılaşma oynandı. Saha dışında son dönemde gerginliklerin olduğu Galatasaray ve Rizespor, iki takım arasındaki sürtüşmelerin sürdüğü sırada sahaya çıktı. Maç öncesinde oldukça kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma, 90 dakika boyunca nefesleri kesti.

Mücadeleye, Mostafa Mohamed'in golüyle başlayan Galatasaray, daha sonra Rizespor'un üst üste gelen gollerine engel olamadı. İlk yarıda 2-1 geride soyunma odasına giden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda oyunun çehresini değiştirdi.

İkinci 45 dakika boyunca oyunun tamamını Rizespor yarı sahasına yıkan Fatih Terim ve öğrencileri, Mostafa Mohamed'in ikinci golüyle beraberliği yakaladı.

Son dakikalarında kırmızı kart ve penaltı kararının çıktığı mücadelede, Çaykur Rizespor, penaltı kaçırdı. Oyunun sıklıkla durması nedeniyle maçın sonuna +8 dakika eklendi.

Uzatmalar süresince iki takımda karşılıklı gol girişimlerinde bulundu. Ev sahibi ekip, üst üste korner kullandığı sırada Galatasaray'ın kontratağıyla karşı karşıya kaldı.

İkinci yarıda oyunan sonradan giren Mbaye Diagne'nin rakiplerini bir bir geçerek Olimpiu Morutan'a yaptığı asist, maçın Galatasaray lehine dönmesini sağladı.

OLAY PAYLAŞIMLAR MAÇ SONUNDA GELDİ

Çok konuşulan mücadelenin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Twitter sayfası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç sonu galibiyet paylaşımını "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" şeklinde atan Galatasaray, dikkat çeken paylaşımlarına devam etti.

Çaykur Rizespor'a göndermede bulunan sarı-kırmızılılar, "Şimdi çay saati" paylaşımını yaparak Rizesporlu taraftarları kızdırdı.

Son olarak bir paylaşım daha yapan Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nın fotoğrafını ekleyerek maç sonucunu küçük yazılarla yazdı ve rakibine göndermede bulundu.

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Son dakika: Galatasaray'da Rizespor maçının coşkusu sosyal medyada devam etti! İşte çok konuşulan paylaşımlar...
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