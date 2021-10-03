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Giriş Tarihi: 3.10.2021 22:31

YKS ne zaman yapılacak, TYT sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS takvimi belli oldu mu?

YKS ne zaman yapılacak, TYT sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS takvimi belli oldu mu?

Ekim ayı ile beraber 2022 YKS sınavı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Üniversite adayları, YKS sınav ve başvuru tarihi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından her yıl sınav takvimi paylaşılırken YKS, TYT, AYT ve YDT tarihleri de belli oluyor. Peki, 2022 YKS ne zaman yapılacak, sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? Üniversite sınav takvimi açıklandı mı? İşte detaylar

YKS sınav ve başvuru tarihleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılım gösterecek olan adaylar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği gibi, YKS kapsamında her yıl belirli tarihlerde, önce TYT; daha sonra ise AYT ve YDT oturumları yapılıyor. Bu doğrultuda, üniversite sınav takvimi açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 2022 üniversite sınav tarihi belli oldu mu, YKS ne zaman yapılacak? İşte, 2022 YKS tarihleri hakkında son bilgiler

2022 YKS TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından önümüzdeki haftalar içinde açıklanacak olan sınav takvimi ile 2022 YKS tarihleri netlik kazanacak.

Hatırlanacağı gibi, 2021 YKS, 26-27 Haziran'da yapılmıştı. Sınavın önümüzdeki yıl da aynı tarihlerde olması bekleniyor.

YKS NEDİR, AÇILIMI NE DEMEK?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.

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YKS ne zaman yapılacak, TYT sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS takvimi belli oldu mu?
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