YKS ne zaman yapılacak, TYT sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS takvimi belli oldu mu?

YKS sınav ve başvuru tarihleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılım gösterecek olan adaylar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği gibi, YKS kapsamında her yıl belirli tarihlerde, önce TYT; daha sonra ise AYT ve YDT oturumları yapılıyor. Bu doğrultuda, üniversite sınav takvimi açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 2022 üniversite sınav tarihi belli oldu mu, YKS ne zaman yapılacak? İşte, 2022 YKS tarihleri hakkında son bilgiler