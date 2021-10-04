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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Erdoğan’dan spor çağrısı

Erdoğan’dan spor çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından basketbol oynadığı görüntülerden oluşan bir video paylaştı. Başkan Erdoğan, vatandaşlara spor yapma çağrısında bulunurken şu ifadeleri kullandı: "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer almıştı.

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Erdoğan’dan spor çağrısı
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