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Giriş Tarihi: 4.10.2021 08:00 Son Güncelleme: 4.10.2021 08:00

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru tarihleri halen binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Genel olarak Ekim ayında başvuruların alındığı bilinirken milyonlarca aday gözünü kurumun resmi sitesi üzerinden yapılacak açıklamaya çevirdi. Hal böyleyken “KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte 2021-2022 KYK burs başvuru tarihleri son durum ve tüm son dakika gelişmeleri...

Milyonlarca üniversiteli yurtların sonuçlanmasının ardından gözünü KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?" soruları bu kapsamda Ekim ayına girilmesiyle beraber gündem maddeleri arasındaki yerini alırken başvuruların bu ay içerisinde e-Devlet aracılığı ile başlatılması bekleniyor. Buna göre; 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte son dakika haberinin detayları...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?
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