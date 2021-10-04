Milan gol düellosunda Atalanta’yı devirdi

Bergamo kentinde Gewiss Stadı'ndaki mücadelede, şampiyonluk favorilerinden Milan ile ligin iddialı ekiplerinden Atalanta karşılaştı.

Konuk Milan maçın hemen başında 1. dakikada Davide Calabria ile 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Sandro Tonali ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 78. dakikasında Rafael Leao, Milan'ın farkı 3'e yükselten golünü attı: 3-0.

Ev sahibi takım, Duvan Zapata'nın 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirirken, 90+4. dakikada Mario Pasalic, farkı 1'e indirdi: 3-2.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca Milan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla, kırmızı-siyahlılar puanını 19'a yükseltti ve lider Napoli'yi 2 puan geriden takibini sürdürdü. Atalanta ise haftayı puansız kapattı ve 11 puanla 8. sırada yer aldı. Mavi-siyahlılar, bu sezonki 2. mağlubiyetini Milan karşısında aldı.

MERİH DEMİRAL MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken, devre arasına kadar oyunda kaldı. Demiral, devrede yerini Teun Koopmeiners'e bıraktı.

NAPOLI GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Serie A'da bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Napoli, konuk olduğu Fiorentina'yı geriden gelerek 2-1 yendi. Napoli, bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Ligde sezon başından beri puan kaybı yaşamayan tek takım olan Napoli, 21 puanla liderliğini sürdürdü.

Bugün oynanan diğer maçlarda, Roma sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-0 yenerken, Hellas Verona da Spezia'yı 4-0 mağlup etti. Sampdoria-Udinese maçı ise 3-3 berabere sonuçlandı.