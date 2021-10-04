Ozan Tufan’ın takımı Watford’a şampiyon hoca Ranieri getirildi

Watford'da, dün teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verilmişti. Geçen yılın aralık ayında göreve başladığı Watford'ın Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olan 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.
2. Lig (Championship) takımlarından Stoke City'ye yenilerek İngiltere Lig Kupası'na 3. turda veda eden Watford'ın, dün yaşadığı Leeds United mağlubiyeti sonrası Premier Lig'deki 7 maçta 7 puanı bulunuyor.
ŞAMPİYON HOCA GELDİ
Premier Lig'in 2015/16 sezonunda Leicester City ile şampiyon olan Claudio Ranieri, o dönem kazanılan şampiyonlukla büyük dikkat çekmişti. Daha sonra İngiltere ve İtalya'da takımlar çalıştıran İtalyan hoca, benzer başarıyı yakalayamamıştı.
Son olarak Sampdoria'yı çalıştıran Ranieri, Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford'un yeni teknik adamı oldu.