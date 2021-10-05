Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başladı ve 8 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Kayıt yenileme işlemleri anadolu.edu.tr adresinde bulunan kayıt otomasyonu üzerinden yapılacak. e-Devlet veya öğrenci giriş seçeneği ile sisteme giriş yapan öğrenciler sırasıyla ders seçimi, AÖF kayıt yenileme ücretini ödeme, otomasyondan kayıt kontrolü yaparak işlemlerini tamamlayacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme takvimi içerisinde öğrenciler mutlaka kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kontrol etmelidir. Kayıt yenileme işleminin yapılması için öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapması gerekiyor. Ders seçimi yapmayan veya eksik seçim yapan öğrencilere otomatik ders ataması yapılmayacak. AÖF kayıt yenileme ücreti Ziraat Bankası üzerinden yatırılacak. Öğrenci adayları, kredi kartı, hesap kartı, internet bankacılığı, ATM ve mobil uygulama üzerinden ücretlerini yatırabilir.

Kayıt yenileme ücreti, kayıt yaptırılacak ön lisans ve lisans bölümlerine göre değişir. Sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetlerin karşılığı olan staj uygulama dersi olmayanlar için AÖF kayıt yenileme ücreti alt limiti 320 TL olarak belirlenmiştir. Sosyal hizmet, Görsel İletişim Tasarım, lisans bölümleri için alt limit 495 TL'dir. Tekniker unvanı verilen programlarda ise kayıt ücreti 350 TL olarak yatırılacak.