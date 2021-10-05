ATV yayın akışı: 5 Ekim ATV tv yayın akışı EDHO bu akşam var mı? ATV’de hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için geri sayım başladı. Normalde Salı akşamları yayınlanan EDHO ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Haziran ayında sezon finali yapan tüm diziler Eylül ortası gibi yeni sezon bölümlerine start vermişti. Çakırbeyli ailesinin akıbetini merak edenler ise ATV yayın akışı listesine bakarak EDHO'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki ATV tv yayın akışı EDHO bu akşam var mı? ATV'de hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte ATV yayın akışı 5 Ekim 2021
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 4
22:20 Bir Zamanlar Çukurova
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. EDHO bu akşam yeni bölüm yok.
EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.
Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.
ATV ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan EDHO'nun yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. 5 Ekim'de saat 20:00'de Çakallarla Dans 4 filmi televizyonda yayınlanacak.