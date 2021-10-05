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Giriş Tarihi: 5.10.2021 09:10 Son Güncelleme: 5.10.2021 09:10

Kasım ara tatili ne zaman, İlk ara tatil ayın kaçında başlıyor? 1 haftalık ara tatil ne zaman? Gözler 2021-2022 takviminde!

Kasım ara tatili ne zaman, İlk ara tatil ayın kaçında başlıyor? 1 haftalık ara tatil ne zaman? Gözler 2021-2022 takviminde!

Milyonlarca öğrenci için ilk ders zilinin çalmasından bu yana bir ay geçti. Eğitimciler, veliler ve öğretmenler dönem içinde bir defa uygulanan ara tatil tarihleri hakkında araştırmaları hızlandırdı. Öğrenciler, “Kasım ara tatili ayın kaçında, 1 haftalık ara tatil ne zaman yapılacak” gibi sorulara yanıt arıyor. 1. dönem ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İşte MEB açıklamaları ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimi.

Takvime göre bu yıl ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Bir haftalık aranın ardından öğrenciler sömestr tatiline kadar okula devam edecek. Daha sonra ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili gündeme gelecek. İlk ara tatil ne zaman başlıyor, Kasım ara tatili ayın kaçında? İşte merak edilen soruların yanıtı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimi ile 1 haftalık ara tatil tarihi.

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ

İlk dönemde yapılacak olan ilk ara tatil 15-19 Kasım, ikinci dönemde uygulanacak olan ikinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2021-2022 TAKVİMİ

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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Kasım ara tatili ne zaman, İlk ara tatil ayın kaçında başlıyor? 1 haftalık ara tatil ne zaman? Gözler 2021-2022 takviminde!
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