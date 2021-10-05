MasterChef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yoktu?

MASTERCHEF HASAN ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde yer almayan Hasan'ın durumu ile ilgili açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. Yalçınkaya " Hasan bugün özel bir durumu nedeniyle aramızda olamayacak" açıklamasıyla, sadece bir bölüme mahsus olarak programa katılamadığını dile getirdi.