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Giriş Tarihi: 5.10.2021 09:41

MasterChef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yoktu?

MasterChef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yoktu?

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef son bölüm ile izleyenlerin karşısına çıktı. Yarışmanın son bölümünde; yedek kadrodan girecek son yarışmacı ve veda eden son isim belirlenirken MasterChef Hasan’ın yarışmada olmayışı dikkatlerden kaçmadı. Hal böyle olunca; “MasterChef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yoktu?” sorularına yanıt arayan programın izleyicileri konuya yönelik bilgileri merak ediyor. İşte konu ile ilgili son bilgiler.

TV 8 ekranlarına gelen yemek yarışması programı MasterChef son bölümde Hasan Biltekin'in yer almayışı izleyenlerin gözünden kaçmadı. Hal böyle olunca; "MasterChef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yoktu?" sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili açıklama Mehmet Şef'ten geldi. İşte MasterChef Hasan hakkında bilgiler.

MASTERCHEF HASAN ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde yer almayan Hasan'ın durumu ile ilgili açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. Yalçınkaya " Hasan bugün özel bir durumu nedeniyle aramızda olamayacak" açıklamasıyla, sadece bir bölüme mahsus olarak programa katılamadığını dile getirdi.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapmaktadır.

Hasan Biltekin'in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.

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MasterChef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yoktu?
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