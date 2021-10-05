Şampiyonluk habercisi!

Kanarya, 8 sezon aranın ardından en iyi 8 haftalık performansını sergiledi
Bu sezon 8 hafta sonunda zirvedeki yerini bırakmayan F.Bahçe, 8 sezon önceki şampiyonluğun yolunda ilerliyor. 2013-14'te Ersun Yanal yönetimindeilk 8 haftada 6galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiile 19 puan toplayan sarı-lacivertliler zirve keyfi yaşamış, sezonu ise zaferle kapattıktan sonra bir daha şampiyonluk kupası kaldıramamıştı. 8 yıl aradan sonrabu kez Vitor Pereira yönetimindeşampiyonluk habercisi gibi ilk 8hafta geçirdi.
EN KÖTÜSÜ PHİLLİP COCU OLDU
Yanal sonrasında 2014-15'te İsmail Kartal ile yola devam eden F.Bahçe, 8 haftada 16 puan alırken 2015-16'da Pereira ile 17 puan toplamıştı. 2018-19'da Phillip Cocuile başladığı sezonda tarihininen kötü dönemlerinden birini geçirenve 8 puan alabilen sarı-lacivertliler, 2019-20'de Ersun Yanal ile sezona girdi ancak 8 haftada 14 puan toplayabildi. Geçen sezon Erol Bulut 17 puanda kaldı.