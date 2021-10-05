Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile çeşitli paylaşımların yapıldığı ünlü sosyal platformu İnstagram'da yaşanan erişim problemi sonrası kullanıcılar uzun bir süre uygulamalara giremediler. Sorunun kaynağını merak eden kullanıcılar "İnstagram çöktü mü? Whatsapp çöktü mü?" sorularına yanıt ararken şirket, erişim sorununun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını doğruladı. Yaklaşık 6 saat sonra erişime açılan WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamaları, 4 Ekim Pazartesi günü Twitter'da TT olurken milyonlarca kullanıcı yeni günde de konu ile ilgili son dakika haberlerini takip etmeye devam ediyor…
İNSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? ERİŞİM SAĞLANAMIYOR
Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.
WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ
Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.
TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
Öte yandan Instagram, WhatsApp ve Facebook platformlarında yaşanan çökme, Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. 'WhatsApp' ve 'Çöktü' etiketiyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.
WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA SORUN GİDERİLDİ
Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi. Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.
FACEBOOK SORUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI
Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.
Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.
Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.
Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.
Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.