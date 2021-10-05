Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | “WhatsApp çöktü mü? İnstagram çöktü mü?” soruları yanıt buldu! İnstagram, WhatsApp ve Facebook için beklenen haber geldi!
Giriş Tarihi: 5.10.2021 08:03 Son Güncelleme: 5.10.2021 08:03

SON DAKİKA | “WhatsApp çöktü mü? İnstagram çöktü mü?” soruları yanıt buldu! İnstagram, WhatsApp ve Facebook için beklenen haber geldi!

SON DAKİKA | “WhatsApp çöktü mü? İnstagram çöktü mü?” soruları yanıt buldu! İnstagram, WhatsApp ve Facebook için beklenen haber geldi!

4 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde yaşanan WhatsApp, Instagram ve Facebook’a erişim problemi sonrası “İnstagram çöktü mü? Whatsapp çöktü mü?” gibi soruların yanıtları yoğun olarak araştırılıyordu. Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya araçlarına erişim sağlanamaması nedeniyle gelecek son dakika açıklamalar yakından takip edilirken konu ile ilgili beklenen resmi açıklamalar da geldi. Yaşanan problem sonrası sosyal medyada trend olan “İnstagram çöktü mü? Whatsapp çöktü mü?” sorularının yanıtları için son dakika açıklamaları yapılarak durum netlik kazandı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile çeşitli paylaşımların yapıldığı ünlü sosyal platformu İnstagram'da yaşanan erişim problemi sonrası kullanıcılar uzun bir süre uygulamalara giremediler. Sorunun kaynağını merak eden kullanıcılar "İnstagram çöktü mü? Whatsapp çöktü mü?" sorularına yanıt ararken şirket, erişim sorununun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını doğruladı. Yaklaşık 6 saat sonra erişime açılan WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamaları, 4 Ekim Pazartesi günü Twitter'da TT olurken milyonlarca kullanıcı yeni günde de konu ile ilgili son dakika haberlerini takip etmeye devam ediyor…

NE OLMUŞTU?

İNSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Instagram, WhatsApp ve Facebook platformlarında yaşanan çökme, Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. 'WhatsApp' ve 'Çöktü' etiketiyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA SORUN GİDERİLDİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi. Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

FACEBOOK SORUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

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