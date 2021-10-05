Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile çeşitli paylaşımların yapıldığı ünlü sosyal platformu İnstagram'da yaşanan erişim problemi sonrası kullanıcılar uzun bir süre uygulamalara giremediler. Sorunun kaynağını merak eden kullanıcılar "İnstagram çöktü mü? Whatsapp çöktü mü?" sorularına yanıt ararken şirket, erişim sorununun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını doğruladı. Yaklaşık 6 saat sonra erişime açılan WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamaları, 4 Ekim Pazartesi günü Twitter'da TT olurken milyonlarca kullanıcı yeni günde de konu ile ilgili son dakika haberlerini takip etmeye devam ediyor…

NE OLMUŞTU?

İNSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.