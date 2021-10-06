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Giriş Tarihi: 6.10.2021 07:19 Son Güncelleme: 6.10.2021 07:19

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

Devlete bağlı ve özel üniversitelerde lisansüstü eğitim almak ve Akademik Personel olmak isteyenlerin girmekle sorumlu oldukları Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçlarına ilişkin bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından uygulanan sınavın en son oturumuna girenler ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna ve ek olarak ALES/2 sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Lisansüstü eğitim almak ve Akademik personel olmak amacıyla adaylar adayların girmekle sorumlu oldukları Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın en son oturumuna kayılanlar sonuç açıklanma tarihine ilişkin bilgileri merak ederek ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ve ALES/2 sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

2021 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES/2 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?
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