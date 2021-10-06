Lisansüstü eğitim almak ve Akademik personel olmak amacıyla adaylar adayların girmekle sorumlu oldukları Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın en son oturumuna kayılanlar sonuç açıklanma tarihine ilişkin bilgileri merak ederek ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ve ALES/2 sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

2021 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;