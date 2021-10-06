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Giriş Tarihi: 6.10.2021 15:53

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 7 Ekim 2021 A101 aktüel ürünler indirimleri yarın başlayacak...

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 7 Ekim 2021 A101 aktüel ürünler indirimleri yarın başlayacak...

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden dev indirimler müşterileri bekliyor olacak. Bu hafta özellikle multi blender seti ile kahve makinesi gibi elektronik aletlerde dev fırsatlar dikkatleri üzerine çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye her cebe hitap eden indirimler kurumun resmi sitesi üzerinden "Aldın Aldın" başlığı altında yayınlanan katalogla duyurulmuştu. Bu kapsamda "7 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu…

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı indirimli ürünler listesinde bu hafta elektrikli ev aletleri özellikle dikkat çeken ürünle arasında yer alıyor. Perşembe günlerinin kaçırılmayacak fırsatlarını tüketiciyle buluşturan marketin bu haftaki ürünleri merak ediliyor. Pek çok alanda geniş yelpazeye sahip market zincirinin günde binlerce ziyaretçisi bulunurken indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Buna göre; A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 7 Ekim 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİM LİSTESİ 7 EKİM 2021

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Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 7 Ekim 2021 A101 aktüel ürünler indirimleri yarın başlayacak...
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