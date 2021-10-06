İspanya, İtalya’yı devirdi ve finale yükseldi! Uluslar Ligi’nde ilk finalist belli oldu

İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının iki yarı finalisti bu kez Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaştı. Mücadelede ilk pozisyonu İtalya bulsa da golü ilk bulan taraf konuk ekip oldu. İspanya, 17. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçti: 0-1.

İlk yarının son bölümlerinde İtalya gol fırsatları yakaladı ancak değerlendirmedi. 42. dakikada İtalyan stoper çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 45+2. dakikada İspanya'da Ferran Torres bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İlk yarı İspanya'nın üstünlüğüyle geçildi.