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Giriş Tarihi: 7.10.2021 00:39 Son Güncelleme: 7.10.2021 00:42

İspanya, İtalya'yı devirdi ve finale yükseldi! Uluslar Ligi'nde ilk finalist belli oldu

AA
İspanya, İtalya’yı devirdi ve finale yükseldi! Uluslar Ligi’nde ilk finalist belli oldu

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, deplasmanda son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. Matadorlar'a finali getiren golleri Ferran Torres kaydetti. İspanya'nın finaldeki rakibi Belçika - Fransa eşleşmesinin galibi olacak.

İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının iki yarı finalisti bu kez Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaştı. Mücadelede ilk pozisyonu İtalya bulsa da golü ilk bulan taraf konuk ekip oldu. İspanya, 17. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçti: 0-1.

İlk yarının son bölümlerinde İtalya gol fırsatları yakaladı ancak değerlendirmedi. 42. dakikada İtalyan stoper çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 45+2. dakikada İspanya'da Ferran Torres bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İlk yarı İspanya'nın üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda, ev sahibi İtalya, 10 kişi kalmasına rağmen rakip kalede baskısını arttırdı ve 83. dakikada Lorenzo Pellegrini ile farkı 1'e indiren golü attı: 1-2.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde finale kalan ilk takım oldu. Bu sonuçla İspanya, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yenildiği İtalya'dan rövanşı da almış oldu.

Yarı finalin diğer ayağında Belçika ile Fransa, yarın Torino'daki Allianz Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçın galibi İspanya ile finalde, kaybedeni ise İtalya ile üçüncülük maçına çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi, üçüncülük maçı ve final karşılaşması 10 Ekim Pazar günü oynanacak.

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İspanya, İtalya'yı devirdi ve finale yükseldi! Uluslar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
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