Kuruluş Osman yeni bölüm için geri sayım başladı. Yeni sezon dizilerinin tek tek yayınlanmaya başlamasıyla gözler Kuruluş Osman ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Kuruluş Osman 3. Sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV yayın akışına göre çarşamba akşamı saat 20:00'de Kuruluş Osman'ın 65. bölümü ekrana gelecek. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı? 6 Ekim 2021 ATV tv yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı?
Kuruluş Osman sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. Kuruluş Osman bu akşam yeni bölüm var.
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Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri 6 Ekim'de başlıyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Bala Hatun'u gebe olduğu söyleniyor. Malhun Hatun bu habere çok şaşırıyor. Fragman Osman Bey'in, 'Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim. Kiminle dost kiminle düşman kalacağımı da.' sözleri ile sona eriyor.
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman