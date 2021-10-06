Kuruluş Osman yeni bölüm için geri sayım başladı. Yeni sezon dizilerinin tek tek yayınlanmaya başlamasıyla gözler Kuruluş Osman ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Kuruluş Osman 3. Sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV yayın akışına göre çarşamba akşamı saat 20:00'de Kuruluş Osman'ın 65. bölümü ekrana gelecek. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı? 6 Ekim 2021 ATV tv yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı?