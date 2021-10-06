Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu cevabını buldu!

Son dakika haberi... Dünya futbolunun belki de en merak edilen sorusu cevabını buldu. Futbol tarihinin en iyisi kim? Messi mi, Ronaldo mu? Her iki yıldızla da aynı takımda oynamış futbolcular, bu tartışmaya son noktayı koydu.
Paulo Dybala: İkisi arasında bir karşılaştırma yapmak veya kimin en iyi olduğunu söylemek imkansız. Birbirleriyle aynı seviyedeler ve herkesin çok üstündeler ve bu birkaç yıldır böyle.
Cevap: Beraberlik
Deco: En başından beri, Leo ve Cristiano'nun en iyileri olduğu açık. Ancak bu kadar iki büyük yıldıza rağmen beni en çok etkileyen Ronaldinho'ydu. Benim için o her zaman en iyisi olacak. Barcelona'da tanıştık ve hemen onunla bağlantı kurduk, onunla yaşadığım anları hiçbir şeyle kıyaslamak zor. Büyülüydü.
Cevap: Beraberlik
Angel Di Maria: Birlikte oynadığım tüm harika oyuncular arasında seçim yapmak zor. Ama birini seçmek zorunda olsaydım bu Leo olurdu. Messi dünyanın en iyisi - buna hiç şüphe yok.
Cevap: Messi
Gabriel Heinze: Bir oyuncu için tercih yapmam gerekse Ronaldo'yu seçerdim. Cristiano'nun bir futbolcu olarak daha iyi olacağını düşünmüyorum, yeteneğiyle zaten Tanrı'nın yanında.
Cevap: Ronaldo
Gonzalo Higuain: Daha önce onunla birlikte (Ronaldo) oynamaktan zevk aldım ve tekrar birlikte olduğumuz için mutluyum. Ben bir forvetim ve Messi ile oynama şansım var. Onunla birlikte oynamak bir ayrıcalık. Ne zaman topu eline alsa ayaklarının üzerinde durman gerekiyor çünkü biliyorsun ki her an sana harika bir top verebilir ya da kalemini senden uzaklaştırabilir.
Cevap: Beraberlik
Fernando Gago: Benim için Ronaldo 1 Numara değil. Benim için dünyanın en iyisi Messi. Oynama şekli, topla hareket etmesi ve maçları değiştirmesi nedeniyle. Messi'nin inanılmaz bir yeteneği var ve onun oynama şeklini seviyorum.
Cevap: Messi
Ezequiel Garay: İnsanlar bana gelmiş geçmiş en iyi oyuncunun kim olduğunu sorduğunda Leo diyorum. Onu Arjantin 15 yaş altı ile ilk gördüğüm günden bugüne kadar beni şaşırtmaya devam ediyor. Onun sınırı yok.
Cevap: Messi
Andre Gomes: Ronaldo ülkemize liderlik etme sorumluluğu konusunda çok ciddi, büyük bir ruha sahibiz ve hepimiz için harika bir örnek. Messi'nin çok ama çok iyi olduğunu herkes biliyor. Açıklayamayacağın şeyler yapıyor oyunlarda; sadece farklı şeyler biliyor ve yapabiliyor.
Cevap: Beraberlik
Henrik Larsson: Cristiano, Messi ile aynı zamanda oynadığı için şanssız. Ronaldo çok iyi bir oyuncu ama Messi daha da iyi. O bu dünyanın dışında. O kadar iyi ki neredeyse inanılmaz. Onu top ayağındayken gördüğünüzde, başka birinin de aynı şeyi yapabileceğine inanmak zor. O, görülmesi gereken harika bir oyuncu.
Cevap: Messi
Gerrard Pique: Cristiano mükemmel bir makine, her zaman gelişmek isteyen çalışkan bir insan. Her zaman Messi'nin kimsede olmayan bir yeteneği olduğunu söyledim. Benim için Messi insan değil ama Ronaldo insanların en iyisi.
Cevap: Messi
Nelson Semedo: Real Madrid Ronaldo'nun yokluğunu çok fark etti. Messi muhteşem. Onunla oynamak bir ayrıcalık, her zaman şaşırtıyor.
Cevap: Beraberlik
Carlos Tevez: Cristiano antrenmandan sonra her zaman spor salonunda durdu: onun için bu bir saplantı ve her şeyde en iyisi olmak. Messi başka bir spor yapıyor. Messi'nin [herhangi bir maçta] üç gol atması normal.
Cevap: Beraberlik
SONUÇ: MESSI: 5 - RONALDO: 1