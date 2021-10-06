Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu cevabını buldu!

Deco: En başından beri, Leo ve Cristiano'nun en iyileri olduğu açık. Ancak bu kadar iki büyük yıldıza rağmen beni en çok etkileyen Ronaldinho'ydu. Benim için o her zaman en iyisi olacak. Barcelona'da tanıştık ve hemen onunla bağlantı kurduk, onunla yaşadığım anları hiçbir şeyle kıyaslamak zor. Büyülüydü.

Cevap: Beraberlik