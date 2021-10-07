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Giriş Tarihi: 7.10.2021 15:25

Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman geri dönecek mi? Bir Zamanlar Çukurova’ya Murat Ünalmış dönecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman geri dönecek mi? Bir Zamanlar Çukurova’ya Murat Ünalmış dönecek mi?

ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz sezonlardaki başrol oyuncuları arasında yer alan Murat Ünalmış bilindiği üzere Demir Yaman karakterine hayat vermiş olup yeni sezonda yer almamıştı. Bu sezonda olmayan Demir Yaman’ın geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Peki; Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman geri dönecek mi? Bir Zamanlar Çukurova’ya Murat Ünalmış dönecek mi?

"Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman geri dönecek mi? Bir Zamanlar Çukurova'ya Murat Ünalmış dönecek mi?" sorularının yanıtları, Çukurova hayranları tarafından araştırılıyor. Önceki sezonlarda başrol olarak diziden yer alan isim sezon finalinde eşkıyalar ile çatışmaya girmiş ve konak alevler arasında kalmıştı. Sonrasında ise Demir'i arayan konak halkı hiçbir şekilde kendisinden bir ize rastlamamıştı. Hal böyle olunca; Murat Ünalmış'ın Çukurova'ya geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR YAMAN GERİ DÖNECEK Mİ?

Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, sezon finali sonrası Instagram hesabından bir açıklamada bulunmuştu. Açıklama şu şekilde;

Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA MURAT ÜNALMIŞ DÖNECEK Mİ?

Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova'ya geri dönüp dönmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman geri dönecek mi? Bir Zamanlar Çukurova’ya Murat Ünalmış dönecek mi?
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