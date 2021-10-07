TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışa göre her yıl yeniden hesaplanan KYK burs ücreti, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de merak edilenler arasında yer alıyor. Burs alacak olan öğrenciler, 2021-2022 geri ödemesiz ve geri ödemeli KYK burs ücreti kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yanıt bulan "KYK bursu ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde.

2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ YILDA KAÇ DEFA YATIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.