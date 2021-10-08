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Giriş Tarihi: 8.10.2021 07:44 Son Güncelleme: 8.10.2021 07:45

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

Yükseköğretim Kurumlarında yüksek lisans eğitimi almak ya da akademik personel kadrolarına atanmak isteyenlerin girmekle yükümlü oldukları Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) 2. Oturumu olan ALES/2’nin sonuç açıklanma tarihi merak konusu olarak “ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan sınava ilişkin merak konusu olan ALES/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Lisansüstü eğitim almak ve Yükseköğretim kurumlarında Akademik Personel olmak isteyenlerin girdiği ALES/2 sınavının sonuçlarıyla ilgili detaylar merak edilerek "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinden araştırılıyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm bilgiler şöyle;

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES/2 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
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