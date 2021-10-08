Barcelona kış transfer döneminde önceliğini belirledi! Gelenler ve gidenler damga vuracak…

Son dakika haberi… Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi olan Barcelona, son yıllarda yaşadığı finansal sorunlarla birlikte sportif olarak da başarıdan oldukça uzak kaldı. Bu sezon ise Lionel Messi'nin takımdan gönderilmesi, İspanyol devinde büyük bir düşüşü başlattı.