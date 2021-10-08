Barcelona kış transfer döneminde önceliğini belirledi! Gelenler ve gidenler damga vuracak…

Son dakika haberi… Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi olan Barcelona, son yıllarda yaşadığı finansal sorunlarla birlikte sportif olarak da başarıdan oldukça uzak kaldı. Bu sezon ise Lionel Messi'nin takımdan gönderilmesi, İspanyol devinde büyük bir düşüşü başlattı.
La Liga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle Lionel Messi'yi takımda tutamayan Barça, sezona oldukça kötü başladı.
La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste alınan kötü sonuçlar, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ı baskı altına aldı.
Kulübün ekonomik anlamda da büyük zorluklar çekmesi, Barcelona'nın yüksek maaşlı isimlerinden kurtulması gerektiğini gösteriyor.
Yaz transfer döneminin son günlerinde Miralem Pjanic'i Beşiktaş'a gönderen İspanyol devi, Samuel Umtiti'yi de gönderilecek oyuncular listesinin başında tutuyor.
Öte yandan takıma büyük umutlarla ve yüksek bir bonservis bedeliyle katılan Dembele'nin sürekli sakatlanması, oyuncunun gönderilecekler listesine girmesine neden oldu.
Performansı yetersiz görülen Fransız oyuncu Ousmane Dembele, Barcelona'nın takımdan göndermek isteyeceği oyunculardan birisi.
Yine performansı yetersiz görülen ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Brezilyalı orta saha Coutinho ile de Ocak ayında yollar ayrılacak.
TRANSFER LİSTESİNİN BAŞINDA İNGİLİZ YILDIZ!
Gönderilecek oyuncularla birlikte maaş bütçesinde yer açmayı planlayan Barcelona, kazanılacak bonservis ücretleriyle de ekonomisini düzeltmeyi planlıyor.
Umtiti, Dembele ve Coutinho gibi gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isimlerin dışında transferi ısrarla istenen oyuncular da var.
Barcelona için kış transfer döneminin ilk hedefi, Premier Lig'de forma giyen Manchester City'li İngiliz yıldız Raheem Sterling oldu.
İspanyol basını, İspanyol ekibinin Sterling için sınırları zorlayacağını ve kış transfer döneminde takıma kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacağını yazdı.
Barça'nın bir diğer transfer hedefi ise Leipzig'in İspanyol yıldızı Dani Olmo. Orta saha arayışlarını sürdüren İspanyol devi, kendi altyapısından yetişen Dani Olmo için Leipzig'in kapısını çalacak.