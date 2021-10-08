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Giriş Tarihi: 8.10.2021 07:55

Cuma namazı saati 8 Ekim 2021 belli oldu! Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il namaz vakitleri

Cuma namazı saati 8 Ekim 2021 belli oldu! Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il namaz vakitleri

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma namazı saati hakkında araştırmalar başladı. Namaz ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, kendi yaşadıkları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; “Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri 8 Ekim 2021.

Cuma namazı saatleri, mübarek Cuma gününün gelişi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Sabah saatleri itibarıyla merak edilen namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Dualarını edip namaz ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar "Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt ararken bu başlık altından il il Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

8 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

  • İSTANBUL: 12:57
  • ANKARA: 12:42
  • İZMİR: 13:04
  • BURSA: 12:57

İL İL CUMA NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı saati 8 Ekim 2021 belli oldu! Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il namaz vakitleri
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