Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da akşamdan beri akış problemi yaşanıyor. Instagram'a erişim sağlayamayan kullanıcılar, Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya geliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise İnstagram tarafından yapıldı. Peki, İnstagram akış yenilenemedi hatası nedir, ne zaman düzelecek? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?



Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması İnstagram tarafından yapıldı.

Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?



İşte detaylar;