Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: İnstagram akış yenilenemedi hatası nedir, ne zaman düzelecek? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?
Giriş Tarihi: 9.10.2021 00:13

SON DAKİKA: İnstagram akış yenilenemedi hatası nedir, ne zaman düzelecek? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

SON DAKİKA: İnstagram akış yenilenemedi hatası nedir, ne zaman düzelecek? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

İnstagram çöktü mü, akış yenilenemedi hatası nedir, ne zaman düzelecek soruları milyonlarca kullanıcının gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerinde başlayan problem halihazırda devam ederken, Instagram tarafından konuya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Problemle karşı karşıya kalan kullanıcılar, İnstagram akış yenilenemedi hatası nedir, ne zaman düzelecek, instagram çöktü mü sorularına yanıt arıyor. Peki, Peki, Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl düzelir? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İşte Instagram tarafından yapılan o açıklama;

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da akşamdan beri akış problemi yaşanıyor. Instagram'a erişim sağlayamayan kullanıcılar, Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya geliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise İnstagram tarafından yapıldı. Peki, İnstagram akış yenilenemedi hatası nedir, ne zaman düzelecek? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması İnstagram tarafından yapıldı.

Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?

İşte detaylar;

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Instagram'da yaşanan erişim sorunu kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Instagram" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı. Kullanıcılar, paylaşımlarında, 'Instagram akış yenilenemedi hatası' ile karşılaştıklarını belirtti.

İNSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İnstagram tarafından yapılan açıklamada sorunun farkında olduklarını ve kısa süre içerisinde çözüleceğini belirtti. İşte o paylaşım;

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZER BİR SORUN YAŞANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmıştı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.

Uygulamalara yaşanan erişim sorunu 6 saat sonra giderilmişti.

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SON DAKİKA: İnstagram akış yenilenemedi hatası nedir, ne zaman düzelecek? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?
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