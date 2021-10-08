Son dakika: Norveçli Thorstvedt golden sonra taraftarı çıldırttı! Türkiye tribünlerine doğru skandal hareket...

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası yolunda Şenol Güneş ile çıkılan son 3 maçtan hüsranla ayrılan A Milli Futbol Takımı, deneyimli teknik adamla yolları ayırma kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in ardından takımın başına Stefan Kuntz'u getirdi.
Almanya U21 takımıyla şampiyonluk yaşayan Stefan Kuntz, büyük umutlarla milli takımın başında ilk maçına Norveç karşısında çıktı.
Elemelerdeki en büyük rakibimiz Norveç'e karşı mutlak 3 puan parolasıyla Kadıköy'de sahne alan milliler, karşılaşmaya oldukça hızlı başladı.
Rakip yarı alanda önde baskıyla maça başlayan Türkiye, Cengiz Ünder'in kazandığı top sonucunda golü buldu. 6. dakikada topu kazanan Cengiz, Kerem Aktürkoğlu'na pasını verdi ve Kerem'e sadece dokunmak aldı.
Milli formayla ilk golünü kaydeden genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın devamında da etkili olmayı başardı.
Öne geçtiğimiz golün ardından oyunun kontrolünü elimizde tutamadık ve Norveç'in üst üste gelen ataklarına karşı etkisiz kaldı.
Kalemizde birçok tehlikeli pozisyona giren Norveç Milli Takımı, ilk yarının son dakikalarında Thorstvedt ile golü buldu ve devreye 1-1'lik sonuçla girildi.
TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ!
22 yaşındaki orta saha oyuncusu Thorstvedt, attığı golün ardından tribünlerimize doğru tepki çeken hareketlerde bulundu.
Gol sevinci sırasında tribünlere doğru açıkça el ve kol hareketleri yapan Thorstvedt, hem saha içerisinde hem de sosyal medyada Türk taraftarlar tarafından sert tepki gördü.
Thorstvedt'in el ve kol hareketleri yaptığı sırada takım arkadaşları genç oyuncuyu bölgeden uzaklaştırarak tepkinin büyümemesine neden oldu.