Son dakika: Stefan Kuntz’dan ilk maçında sürpriz tercihler! Milli takımın Norveç karşısında ilk 11’i belli oldu...

SON İKİ MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.