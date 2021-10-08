Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Stefan Kuntz'dan ilk maçında sürpriz tercihler! Milli takımın Norveç karşısında ilk 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 8.10.2021 20:19 Son Güncelleme: 8.10.2021 20:34

Son dakika: Stefan Kuntz'dan ilk maçında sürpriz tercihler! Milli takımın Norveç karşısında ilk 11'i belli oldu...

Son dakika: Stefan Kuntz’dan ilk maçında sürpriz tercihler! Milli takımın Norveç karşısında ilk 11’i belli oldu...

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan başladı. Türkiye,  gruptaki yedinci maçında Norveç’i konuk ediyor. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ile ilk maçına çıkacak olan A Milli takım, bu maçı kazanmak ve grupta liderlik için şansını devam ettirmek istiyor. Zorlu maç öncesi Türkiye’nin ilk 11’i belli oldu.

Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ile ilk resmi maçına çıkacak olan Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. Zorlu maç öncesi Norveç'te Erling Haaland ve Sörloth gibi golcüler sahada olmayacak. Türkiye, gruptaki ilk maçta Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Serdar, Caner, Ozan, Berat, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak.

Yedekler: Sinan Bolat, Mert, Taylan, Kaan, Kenan, Rıdvan, Berkan, Abdülkadir, Halil, Serdar Dursun.

NORVEÇ: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

BERAT ÖZDEMİR İLK KEZ MİLLİ

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Berat Özdemir, kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı formayı terletecek.

A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek. Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

SON İKİ MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 27 Mart 2021'de İspanya'nın Malaga şehrinde oynadı. Norveç'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçtan Türkiye 3-0 galip ayrıldı. Milli takım karşılaşmayı, Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...
Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek?
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı ne kadar olacak ? İşte maaş tablosu!
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yükseldi! Altın için haftanın verisi açıklandı: Yükseliş sürecek mi?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Yavrumun katilinin eşi utanmadan 'MASUM' diyor
Başkan müjdeyi verdi! 3600 ek göstergede adımlar atılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Stefan Kuntz'dan ilk maçında sürpriz tercihler! Milli takımın Norveç karşısında ilk 11'i belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA