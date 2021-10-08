VAR monitörü patladı! Bir anda yangın çıktı...

La Vella Ulusal Stadyumu'ndaki nedeni belirsiz yangında VAR monitörü patladı. Yedek kulübesine de sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın hakkında henüz net bir bilgi ortaya konulmazken, VAR monitörünün maç saatine yetiş yetişmeyeceği belli değil.