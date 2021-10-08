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Giriş Tarihi: 8.10.2021 20:15 Son Güncelleme: 8.10.2021 20:17

VAR monitörü patladı! Bir anda yangın çıktı...

VAR monitörü patladı! Bir anda yangın çıktı...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin devam ettiği süreçte Andorra ile İngiltere I Grubu'nda karşılaşacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını Andorra'da sürdüren İngiltere, felaketin eşiğinden döndü.

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Andorra'ya konuk olacak olan İngiltere, Andorra'da çalışmalarını sürdürdü. Andorra'nın stadında hazırlıklarını sürdüren İngiltere, yangın felaketiyle karşı karşıya kaldı.

La Vella Ulusal Stadyumu'ndaki nedeni belirsiz yangında VAR monitörü patladı. Yedek kulübesine de sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın hakkında henüz net bir bilgi ortaya konulmazken, VAR monitörünün maç saatine yetiş yetişmeyeceği belli değil.

VAR monitörünün kullanılmaz hale geldiği olayla ilgili yaralanan olmadı.

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VAR monitörü patladı! Bir anda yangın çıktı...
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