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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Melo finale giderse gözaltına alınacak

Melo finale giderse gözaltına alınacak
G.Saray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Palmeiras formasıyla ikinci Libertadores Kupası zaferine çok yakın ama Brezilyalı futbolcunun bu maçı kaçırma tehlikesi var... Record gazetesinin haberine göre; 38 yaşındaki futbolcu, Uruguay'da 27 Kasım'da oynanacak finale giderse gözaltına alınacak. Melo, 2017'de Palmeiras ile Penarol arasında oynanan maçın sonunda rakip takım oyuncusunu yumruklamıştı. Birçok isim gözaltına alınırken, Melo maçtan sonra kafileyle ülkeyi terk etmişti. Uruguay'da devam eden dava kapsamında, Melo'nun gözaltına alınacağı konuşuluyor. Palmeiras'ın yöneticileri, kaptanın sahada olması için çalışıyor.

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Melo finale giderse gözaltına alınacak
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