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Giriş Tarihi: 9.10.2021 08:12 Son Güncelleme: 9.10.2021 08:12

SON DAKİKA | İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?

SON DAKİKA | İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya kalıyor. 21.30 civarında başlayan problem nedeniyle kullanıcılar instagram çöktü mü, neden açılmıyor? ve Instagram akış yenilenemiyor hatası nedir sorularına yanıt arıyor. Soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl düzelir? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde.

İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor ve Instagram akış yenilenemiyor hatası nedir soruları milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayan problem devam ediyor. Özellikle İOS telefon kullanan kullanıcılar, Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya geliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor.

Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?

İşte detaylar;

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR?

İnstagram'da akşam saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.

Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin

Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.

Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.

Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.

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SON DAKİKA | İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?
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