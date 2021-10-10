Koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 9 Ekim 2021 korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Ekim corona virüsü tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son corona virüsü vaka-vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
9 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak paylaşıldı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 28 bin 645
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217
VAKA SAYISI: 30 bin 201
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 167
VAKA SAYISI: 30 bin 019
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 240
VAKA SAYISI: 29 bin 802
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269
VAKA SAYISI: 29 bin 802
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269