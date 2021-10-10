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Giriş Tarihi: 10.10.2021 07:52

Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Cumartesi akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için büyük mücadele verdi. Dünün reyting savaşçıları arasında O Ses Türkiye, Kardeşlerim, Gönül Dağı yer aldı. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması belli olurken 9 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dün ekrana gelen yapımlar arasında sadece bir tanesi birinci olacak. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuç sıralaması

Reyting sonuçları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yapımcılar için Total, AB, ABC1 sıralama büyük önem taşırken dünün reyting sonuç sıralaması ertesi gün açıklanıyor. İzledikleri yapımların birinci olmasını isteyenler ise 9 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dünün reyting sonuçları 10.00- 11.00 arasında açıklanması bekleniyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçları birincisi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Henüz Total, AB ve ABC1 sıralama listesi duyurulmadı. 9 Ekim reyting sonuçları açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

9 EKİM TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Kardeşlerim

13:30 Beyaz Saray Düştü

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:45 Ada Masalı

17:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total izleyici grubunda birincilikte Kardeşlerim, ikincilikte Gönül Dağı, üçüncülükte ise Kardeşlerim (ÖZET) yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı yer alırken 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikincilikte Kardeşlerim dizisinin oldu.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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