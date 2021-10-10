Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yapımcılar için Total, AB, ABC1 sıralama büyük önem taşırken dünün reyting sonuç sıralaması ertesi gün açıklanıyor. İzledikleri yapımların birinci olmasını isteyenler ise 9 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dünün reyting sonuçları 10.00- 11.00 arasında açıklanması bekleniyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçları birincisi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Henüz Total, AB ve ABC1 sıralama listesi duyurulmadı. 9 Ekim reyting sonuçları açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Kardeşlerim
13:30 Beyaz Saray Düştü
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:45 Ada Masalı
17:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
Total izleyici grubunda birincilikte Kardeşlerim, ikincilikte Gönül Dağı, üçüncülükte ise Kardeşlerim (ÖZET) yer aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı yer alırken 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikincilikte Kardeşlerim dizisinin oldu.