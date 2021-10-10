Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yapımcılar için Total, AB, ABC1 sıralama büyük önem taşırken dünün reyting sonuç sıralaması ertesi gün açıklanıyor. İzledikleri yapımların birinci olmasını isteyenler ise 9 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dünün reyting sonuçları 10.00- 11.00 arasında açıklanması bekleniyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?