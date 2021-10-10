Sadakatsiz Gönül hamile mi, boyu ve kilosu kaç? Sadakatsiz dizisinde Gönül’ü canlandıran Gözde Seda Altuner kimdir?

SADAKATSİZ'İN GÖNÜL'Ü GÖZDE SEDA ALTUNER HAMİLE Mİ?

Sadakatsiz yeni bölümü izleyiciyle buluşmaya devam ederken Gönül'ün hamilelik iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Gözde Seda Altuner'in canlandırdığı Gönül'ün hamile olmadığı biliniyor.

SADAKATSİZ GÖNÜL HAMİLE Mİ?

Dizinin senaryosuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sadakatsiz Gönül hamile olup olmadığı merak konusu olurken konuya yönelik açıklama yok.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 39 yaşındaki oyuncu ve senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi aldı.