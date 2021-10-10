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Giriş Tarihi: 10.10.2021 09:21 Son Güncelleme: 10.10.2021 09:36

Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."

Son dakika: Galatasaray’da 3 isimle yollar ayrılıyor! Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı...

Son dakika haberi... SABAH Spor Muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'da sezon sonunda 3 isimle yolların ayrılacağını açıkladı. A Spor'da yayınlanan "Sabah Sporu" programında konuşan Özcan, Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ile ilgili yeni bir karar aldığını duyururken, Giresun'da Marcao-Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan tokat olayıyla ilgili de konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... SABAH Spor Muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'da sezon sonunda 3 isimle yolların ayrılacağını açıkladı.
A Spor'da yayınlanan "Sabah Sporu" programında konuşan Özcan, Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ile ilgili yeni bir karar aldığını duyururken, Giresun'da Marcao-Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan tokat olayıyla ilgili de konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

İşte Mehmet Özcan'ın canlı yayındaki açıklamaları...

Galatasaray'da forvette Mohamed yüzde 51, Diagne yüzde 49 oranda bence. Halil Dervişoğlu'nun pozisyonu değişti.

Halil artık ya yardımcı forvet ya da sağ veya sol kenarda olacak. Bu da Diagne'ye daha çok 11 fırsatı doğuruyor.

"ÖMER BAYRAM DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULUR"
Galatasaray, Tuzla maçında iyi sinyaller vermese de Ömer Bayram sahanın en iyisiydi.

Daha fazla şans bulmasını bekliyorum. Konya maçında 11'de görürsem şaşırmam.

Ömer Bayram, Babel ve Yedlin gibi değil. Tamamen canını dişine takarak oynayan bir oyuncu.

"LUYINDAMA İLE 2-3 YILLIK KONTRAT YAPILACAK"

Galatasaray'da iç transferde bazı hamleler yapıldı. Luyindama'nın sözleşmesi hazırlandı. Stratejik bir hamle. Luyindama ile sözleşme uzatılmazsa sezon sonunda serbest kalacaktı. 2-3 yıllık kontrat hazırlandı, menajeri ile görüşmeler sürüyor.

Bir diğer isim olarak İsmail Çipe var. Normalde çok oynayan bir kaleci değil ama altyapı kontenjanı düşünülerek yola devam edilecek.

2 isim var maaşı takım ortalamasından düşük olan Taylan Antalyalı ve Kerem Aktüroğlu...

Taylan'da problem yok. 2.2 milyon TL olan ücretine iyileştirme yapılacak.

900 bin TL'ye oynayan Kerem'in de ücretinin Berkan Kutlu'nun kazandığı gibi 7 milyon TL seviyesine çekilmesi planlanıyor.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU LYON VE WOLFSBURG İSTİYOR"

Lyon ve Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Giresun'daki tokat olayı Kerem'in ciddi şekilde şevkini kırdı diye düşünüyorum.

Galatasaray'ın planı kesinlikle Kerem'i satmak değil, sözleşmesini uzatıp yeni döneme onunla devam etmek.

ARDA TURAN, BABEL VE FEGHOULI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'da Arda Turan, Ryan Babel ve Feghouli gibi yaşı ve maaşı yüksek olan isimlerle sezon sonunda yollar ayrılacak.

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Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."
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