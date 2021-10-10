Son dakika: Uluslar Ligi’nde dev final! İspanya-Fransa maçı başladı

Son dakika... UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Nefes kesen yarı final mücadelelerinin ardından İspanya ve Fransa adını finale yazdırdı. İspanya, yarı finalde EURO 2020'de kupaya uzanan İtalya'yı 2-1 yendi. Fransa ise 2-0 geriye düştüğü müsabakada unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanmayı bildi. İspanya-Fransa finaline dair tüm detaylar...
Avrupa futbolunun iki devi İspanya ile Fransa, saat 21.45'te başlayan karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. İtalya'nın Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı Anthony Taylor yönetiyor.
İSPANYA 0-0 FRANSA
Mücadelede Fransa adına N'Golo Kante ve sakatlığı bulunan Lucas Digne dikkat çeken eksikler. İspanya cephesinde ise Pedri, Marcos Llorente ve Brais Mendez'in sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor.
TSİ 21.45'te başlayan karşılaşma S Sport ve TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Dev final maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
İki takım arasında oynanan son 6 maçın 3'ünü İspanya, 1'ini ise Fransa kazandı. 2 mücadelede de eşitlik bozulmadı.
İLK 11'LER...
İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alonso, Rodri, Busquets, Gavi, Ferran Torres, Sarabia, Oyarzabal.
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Kimpembe, Pavard, Pogba, Tchouameni, Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema.