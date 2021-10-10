Valtteri Bottas kimdir? Formula 1 Mercedes Pilotu Valtteri Bottas kaç yaşında, nereli?

Valtteri Bottas, İstanbul Park'ın ev sahipliği yaptığı Formula 1 İsyanbul Grand Prix'inde kazanan isim oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından yarışseverler yoğun şekilde "Valtteri Bottas kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
Formula 1 İstanbul GP şampiyonu Valtteri Bottas ile ilgili detaylar şöyle;
Valtteri Bottas (d. 28 Ağustos 1989) Fin F1 pilotu. Günümüzde Mercedes için yarışmaktadır. Monako'da yaşamaktadır. Gelecek sene için Alfa-Romeo takımı ile anlaşmıştır.
Bottas 2013'te Williams ile yarışmaya başlamıştır. 2013'teki takım arkadaşı Pastor Maldanado'dur.İlk sezonunu 4 puanla 17. olarak bitirmiştir.
2014'te takım arkadaşı Felipe Massa'dır. 2014 sezonunda ise ilk podyumlarını elde etmiştir.6 podyumla birlikte 186 puan kazanıp 4.olarak bitirmiştir.
2015 sezonunda ise 2 podyum elde ederek 136 puan kazanıp 5. bitirmiştir.
2016 sezonu ise Williams'taki son sezonu olmuştur.1 podyum ile birlikte 85 puan toplamış ve sezonu 8. bitirmiştir.
2017 sezonunda Mercedes F1 takımına geçen Bottas ilk yarış galibiyetini 2017 Rusya Grand Prix'inde kazanmıştır.Ayrıca o sezon 2017 Avusturya Grand Prix ve 2017 Abu Dabi Grand Prix'lerini kazanıp 305 puanla 3. olarak bitirmiştir.
2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarıştada yer alan Bottas 8'inde podyumda yer aldı, 1 yarışta finişi göremedi. Sezonu 247 puanla 5. sırada tamamladı.
2019 sezonuna 2019 Avustralya Grand Prix'sini kazanarak başlayan Bottas o sezonda 3 galibiyet daha alarak 326 puanla 2. olarak bitirmiştir.
2020 sezonunda ise 2020 Avusturya Grand Prix'ini kazanmıştır.
Bottas son olarak Formula 1 İstanbul GP'sini kazanan pilot olmuştur.
KAYNAK: Vikipedia