Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 11 Ekim 2021
Giriş Tarihi: 11.10.2021 22:41 Son Güncelleme: 11.10.2021 22:45

İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 11 Ekim 2021

İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 11 Ekim 2021

Sosyal medya ağı Instagram ile ilgili olarak İnstagram çöktü mü, neden çöktü sorusuna yanıt aranıyor. Kullanıcılar akşam saatlerinde uygulamadan İnstagram DM erişim sorunu yaşamaya başladı. Kullanıcılar tarafından sorunun ne olduğu merak edilerek Instagram çöktü mü, neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum sorusuna yanıt aranıyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 11 Ekim 2021

Popüler uygulamalardan biri olan İnstagram çöktü haberi sosyal medya kullancılarının merak konusu oldu. Kullanıcılar, uygulamaya erişim sağlamakta zorlanırken İnstagram çöktü mü, DM yenilenemiyor hatası ne sorusuna yanıt arıyor. Peki İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 11 Ekim 2021

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram DM mesaj kutusu açamama sorunu ile kullanıcılarına problem yaşattı. Konuyla ilgili açıklama gelmezken, sorun kısa sürede çözüldü.

INSTAGRAM DM NEDİR?

DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.

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İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 11 Ekim 2021
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