Popüler uygulamalardan biri olan İnstagram çöktü haberi sosyal medya kullancılarının merak konusu oldu. Kullanıcılar, uygulamaya erişim sağlamakta zorlanırken İnstagram çöktü mü, DM yenilenemiyor hatası ne sorusuna yanıt arıyor. Peki İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 11 Ekim 2021
Instagram DM mesaj kutusu açamama sorunu ile kullanıcılarına problem yaşattı. Konuyla ilgili açıklama gelmezken, sorun kısa sürede çözüldü.
DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.