Popüler uygulamalardan biri olan İnstagram çöktü haberi sosyal medya kullancılarının merak konusu oldu. Kullanıcılar, uygulamaya erişim sağlamakta zorlanırken İnstagram çöktü mü, DM yenilenemiyor hatası ne sorusuna yanıt arıyor. Peki İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 11 Ekim 2021