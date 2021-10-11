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Giriş Tarihi: 11.10.2021 07:38 Son Güncelleme: 11.10.2021 07:56

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

Son dakika haberi... UEFA Uluslar Ligi'nde Benzema ve Mbappe'nin golleriyle İspanya'yı 2-1 yenen Fransa şampiyonluğa ulaştı. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın Eric Garcila ile Kylian Mbappe arasındaki pozisyon için verdiği tartışmalı karar maça damgasını vurdu. İspanyol futbolcular, karşılaşma sonrası İngiliz hakem için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı Benzema ve Mbappe'nin golleriyle 2-1 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmaya İngiliz hakem Anthony Taylor'ın verdiği tartışmalı karar damga vurdu. İspanyol futbolcular, İngiliz hakem için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

UEFA Uluslar Ligi finalinde İtalya'yı kupanın dışına iten İspanya ile Belçika'yı eleyen son dünya şampiyonu Fransa karşı karşıya geldi.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

Maçın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

FRANSA DİREĞE TAKILDI, İSPANYA ÖNE GEÇTİ


İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir futbol vardı. İlk tehlikeli atak Fransa'dan geldi. 63. dakikada İspanya kalesine hızla gelen Fransızlar'da Theo Hernandez'in şutu üst direkte patladı.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise İspanya golü buldu. Upamecano'nun hatasında topu önüne alan Oyarzabal düzgün bir vuruşla Lloris'i avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

KARIM BENZEMA'DAN MÜTHİŞ GOL


Çabuk toparlanan Fransa ise 2 dakika sonra Karim Benzema'nın sol çaprazdan uzak direğe muhteşem plasesiyle durumu 1-1'e getirmeyi başardı.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

MBAPPE FİŞİ ÇEKTİ

Dakikalar 80'i gösterdiğinde İspanya savunmasının arkasına sarkan Kylian Mbappe, kaleci Simon'u avladı ve Fransa'yı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu ilan eden takım oldu.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

EN DEĞERLİSİ KARIM BENZEMA

33 yaşındaki Karim Benzema maç sonrası UEFA tarafından finalin en değerli oyuncusu seçildi.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

MBAPPE KUPAYA DOYMUYOR

Fransa'nın 22 yaşındaki genç yeteneği Kylian Mbappe ise kariyerindeki kupa sayısını 14'e çıkardı.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

İSPANYA'DA OFSAYT İSYANI

Maç sonrası İspanya cephesinde ise Mbappe'nin attığı golün ofsayt olduğu yönünde isyan vardı.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

Takımın kaptanı Sergio Busquets, "Hakem, Mbappe'nin golünde Eric Garcia'nın topla oynamak istediği gerekçesiyle ofsayt olmadığını söyledi. Bu mantıklı değil" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

"BU KURALI KOYANLAR FUTBOL NEDİR BİLMİYOR!"

Pozisyonun kahramanı Eric Garcia ise "Hakem topla oynamak istediğimi ve bana toptan uzaklaşmam gerektiğini söylüyor. Bir defans oyuncusu asla toptan uzaklaşamaz. Umarım bunu değiştirebilirler" dedi.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

İspanya'nın tek golünü atan Oyarzabal, "Futbol oynayan herkes bunun ofsayt olduğunu bilir. Bu kuralı koyanlar futbol oynamamış, futbolun ne olduğunu bilmiyordur. Eric topla oynamak istemiyor, onu uzaklaştırmak istiyor. Hakem oynamak istediğini söylüyor. Bu değişmesi gereken bir kural" yorumunu yaptı.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

Aymeric Laporte da "Yeni kurallar var ve her hakem bunu istediği gibi yorumluyor. Bu durum tabiki onların lehine. Onlara daha fazla prim vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

Azpilicueta ise "Bunu anlayamıyorum. Hakem karar vermek için sahada, onu VAR'a çağırmıyorlar. Ofsayt belli ama Eric'in topla oynadığını savunuyor. Pozisyona kararı hakem değil, VAR veriyor. Bunu anlamak benim için zor" diye konuştu.

Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...

Son olarak İspanya teknik direktörü Luis Enrique ise "Ofsayt olduğu gözüküyordu ancak bunu konuşmayacağım. Hakemler hakkında konuşmama alışkanlığımı zaten biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...
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