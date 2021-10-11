Son dakika haberi... UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı Benzema ve Mbappe'nin golleriyle 2-1 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmaya İngiliz hakem Anthony Taylor'ın verdiği tartışmalı karar damga vurdu. İspanyol futbolcular, İngiliz hakem için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
UEFA Uluslar Ligi finalinde İtalya'yı kupanın dışına iten İspanya ile Belçika'yı eleyen son dünya şampiyonu Fransa karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi.
KARIM BENZEMA'DAN MÜTHİŞ GOL
Çabuk toparlanan Fransa ise 2 dakika sonra Karim Benzema'nın sol çaprazdan uzak direğe muhteşem plasesiyle durumu 1-1'e getirmeyi başardı.
MBAPPE FİŞİ ÇEKTİ
Dakikalar 80'i gösterdiğinde İspanya savunmasının arkasına sarkan Kylian Mbappe, kaleci Simon'u avladı ve Fransa'yı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu ilan eden takım oldu.
EN DEĞERLİSİ KARIM BENZEMA
33 yaşındaki Karim Benzema maç sonrası UEFA tarafından finalin en değerli oyuncusu seçildi.
MBAPPE KUPAYA DOYMUYOR
Fransa'nın 22 yaşındaki genç yeteneği Kylian Mbappe ise kariyerindeki kupa sayısını 14'e çıkardı.
İSPANYA'DA OFSAYT İSYANI
Maç sonrası İspanya cephesinde ise Mbappe'nin attığı golün ofsayt olduğu yönünde isyan vardı.
Takımın kaptanı Sergio Busquets, "Hakem, Mbappe'nin golünde Eric Garcia'nın topla oynamak istediği gerekçesiyle ofsayt olmadığını söyledi. Bu mantıklı değil" açıklamasını yaptı.
"BU KURALI KOYANLAR FUTBOL NEDİR BİLMİYOR!"
Pozisyonun kahramanı Eric Garcia ise "Hakem topla oynamak istediğimi ve bana toptan uzaklaşmam gerektiğini söylüyor. Bir defans oyuncusu asla toptan uzaklaşamaz. Umarım bunu değiştirebilirler" dedi.
İspanya'nın tek golünü atan Oyarzabal, "Futbol oynayan herkes bunun ofsayt olduğunu bilir. Bu kuralı koyanlar futbol oynamamış, futbolun ne olduğunu bilmiyordur. Eric topla oynamak istemiyor, onu uzaklaştırmak istiyor. Hakem oynamak istediğini söylüyor. Bu değişmesi gereken bir kural" yorumunu yaptı.
Aymeric Laporte da "Yeni kurallar var ve her hakem bunu istediği gibi yorumluyor. Bu durum tabiki onların lehine. Onlara daha fazla prim vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.
Azpilicueta ise "Bunu anlayamıyorum. Hakem karar vermek için sahada, onu VAR'a çağırmıyorlar. Ofsayt belli ama Eric'in topla oynadığını savunuyor. Pozisyona kararı hakem değil, VAR veriyor. Bunu anlamak benim için zor" diye konuştu.
Son olarak İspanya teknik direktörü Luis Enrique ise "Ofsayt olduğu gözüküyordu ancak bunu konuşmayacağım. Hakemler hakkında konuşmama alışkanlığımı zaten biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.