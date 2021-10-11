Azpilicueta ise "Bunu anlayamıyorum. Hakem karar vermek için sahada, onu VAR'a çağırmıyorlar. Ofsayt belli ama Eric'in topla oynadığını savunuyor. Pozisyona kararı hakem değil, VAR veriyor. Bunu anlamak benim için zor" diye konuştu.