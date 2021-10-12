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Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:51

Baht Oyunu final mi yapıyor, neden bitiyor? Baht Oyunu'ndan şoke eden final kararı!

Baht Oyunu final mi yapıyor, neden bitiyor? Baht Oyunu’ndan şoke eden final kararı!

Kanal D ekranlarında yayılanmakta olan Baht Oyunu dizisi final bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz; Cemre Baysel’in yer aldığı yaz dizisi ekranlara veda ederken yapımın izleyenleri “Baht Oyunu final mi yapıyor, neden bitiyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Baht Oyunu final bölümüne ilişkin tüm detaylar...

Yaz sezonunun dikkat çeken yapımlarından olan Baht Oyunu dizisi final kararıyla izleyenlerini oldukça üzdü. Ada ve Bora'nın aşkını konu edinen romanik komedi türündeki yapım yaz sezonunun sevilen dizileri arasında yer alıyordu. Bu noktada "Baht Oyunu final mi yapıyor, neden bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Baht Oyunu final bölümüne dair merak edilen tüm o detaylar...

Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu neden ve ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

BAHT OYUNU'NDAN FİNAL KARARI!

Dizinin aldığı final kararı için herhangi bir açıklama yer almazken yapımın son bölümünde yaşanacak gelişmeler izleyenleri ekran başına kilitleyecek türden.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora'dan önce Ada'nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada'ya Rüzgar'la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe'nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora'nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.

BORA VE ADA EVLENECEK Mİ?

Ada, Bora'ya evli olduğunu itiraf edince kıyamet kopuyor. Bora, Ada'ya karşı sert davranıyor. Ada, aşkını ve Bora'yı geri kazanabilecek mi?

Baht Oyunu final bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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Baht Oyunu final mi yapıyor, neden bitiyor? Baht Oyunu'ndan şoke eden final kararı!
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