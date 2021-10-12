Baht Oyunu final mi yapıyor, neden bitiyor? Baht Oyunu’ndan şoke eden final kararı!

Yaz sezonunun dikkat çeken yapımlarından olan Baht Oyunu dizisi final kararıyla izleyenlerini oldukça üzdü. Ada ve Bora'nın aşkını konu edinen romanik komedi türündeki yapım yaz sezonunun sevilen dizileri arasında yer alıyordu. Bu noktada "Baht Oyunu final mi yapıyor, neden bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Baht Oyunu final bölümüne dair merak edilen tüm o detaylar...