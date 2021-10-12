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Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:15 Son Güncelleme: 12.10.2021 11:16

Real Madrid Aurelien Tchouameni'ye kanca attı! Mbappe'nin ardından...

Real Madrid Aurelien Tchouameni’ye kanca attı! Mbappe’nin ardından...

Yaz transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirecek olan Real Madrid, yeni hedefini belirledi. İlk olarak Mbappe'ye imza attıracak olan eflatun-beyazlılar, Uluslar Ligi'nde şampiyon olan Fransa'nın genç yıldızı Aurelien Tchouameni'ye de kanca attı. İspanyol devi, Chelsea ve Juventus'un da radarında olan 21 yaşındaki orta saha için temaslara başladı.

Real Madrid, yaz transfer döneminde peş peşe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin yıldızlarla dolu transfer listesinde ilk sırada PSG ile olan sözleşmesi sona erecek Mbappe var. Fransız yıldızın ocak ayında Real Madrid'le sözleşme imzalayacağı ve yeni sezonda ise eflatun-beyazlı takıma katılacağı ifade ediliyor. Real Madrid'in hedefleri arasına sürpriz bir isim daha girdi.

Kylian Mbappe'den sonra bir başka yıldız Haaland da Real Madrid'in radarında. Ancak Dortmund'un istediği yüksek bonservis bedeli sebebiyle bu imza gerçekleşmeyebilir. La Liga devi için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Fransa'da sakatlığı sebebiyle Kante forma giyememişti.

Chelsea'nin yıldızı yerine ilk 11'de şans bulan Aurelien Tchouameni, gösterdiği performansla göz doldurdu.

Monaco'nun 21 yaşındaki yıldızı için Real Madrid devreye girdi. Aurelien Tchouameni'yi Karim Benzema'nın ikna edeceği haberin detaylarında yer alıyor.

Genç orta saha için Juventus ve Chelsea'nin de takipte olduğu ve Real Madrid'e bu transferde rakip oldukları iddia ediliyor.

Bu sezon Monaco formasıyla 15 maça çıkan Aurelien Tchouameni, 2 gollük katkı yaptı.

Öte yandan Fransız oyuncunun, kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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Real Madrid Aurelien Tchouameni'ye kanca attı! Mbappe'nin ardından...
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