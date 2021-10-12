Real Madrid Aurelien Tchouameni’ye kanca attı! Mbappe’nin ardından...

Real Madrid, yaz transfer döneminde peş peşe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin yıldızlarla dolu transfer listesinde ilk sırada PSG ile olan sözleşmesi sona erecek Mbappe var. Fransız yıldızın ocak ayında Real Madrid'le sözleşme imzalayacağı ve yeni sezonda ise eflatun-beyazlı takıma katılacağı ifade ediliyor. Real Madrid'in hedefleri arasına sürpriz bir isim daha girdi.