Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, zam oranı ne kadar olacak?

"YÜZDE 10 CİVARINDA BÜYÜYECEK BİR EKONOMİMİZ VAR"

Türkiye'nin elbette sorunları var. Türkiye kalkınmasını hızlandırmaya devam ediyor. 21.7 son çeyrekte Türkiye büyüdü. Bir önceki çeyrekte 7.2 büyümüştü. Bütün bunlar Türkiye'nin bu yılsonunda da yüzde 10 büyüme tahmini yapıyorum ben yüzde 10 civarında büyüyecek bir ekonomimiz var. Bütün bunları biz sivil anayasa ile taçlandırdığımız zaman Türkiye'nin yüzde 10 büyümeyi üst üst birkaç yıl gerçekleştirmesinin önünü açacaktır. Aynı zamanda emekle sermaye ile devlet arasındaki ilişkilerinde en uygun sentezini kuracaktır, bu yeni anayasaya."