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Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:12 Son Güncelleme: 13.10.2021 08:12

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için binlerce üniversitelinin geri sayımı devam ediyor. Her yıl Ekim ayında e-Devlet aracılığı ile alınan başvuruların sonrasında öğrenciler, kısa süre içerisinde geri ödemeli veya geri ödemesiz burslarını almaya başlıyor. Ekim ayının ortalarına yaklaşırken son günlerde "2021 KYK burs ve kredi başvurular ne zaman başlayacak, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısa zamanda detayları kamuoyuna duyurması bekleniyor. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte detaylar...

KYK burs başvuruları bir süredir binlerce üniversite öğrencisi tarafından bekleniyor. Öğrencilere öğrenim süreçlerinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan bu ücretten faydalanmak üzere e-Devlet aracılığı ile belirlenen tarih aralıklarında başvurularını gerçekleştiriyor. Bu noktada ise "2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile işlemler ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşlemlerin bu ay içerisinde başlatılması beklendiğinden konuyla ilgili araştırmalar da paralel olarak hız kazanmış oldu. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?
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