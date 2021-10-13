Sadakatsiz 34.bölümde şoke eden gelişme! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ve Aras arasındaki bağlantı ne?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (34.BÖLÜM)

Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez.

Sadakatsiz 34. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Derin'e büyük şok...

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...