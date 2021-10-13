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Giriş Tarihi: 13.10.2021 12:37

Sadakatsiz 34.bölümde şoke eden gelişme! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ve Aras arasındaki bağlantı ne?

Sadakatsiz 34.bölümde şoke eden gelişme! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ve Aras arasındaki bağlantı ne?

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz 34.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında yer alan sahneler ise dizinin izleyicisi tarafından merak uyandırdı. En sonuncu bölümde diziye dahil olan Aras karakterinin gizemli halleri merak edilirken Asya’nın ona olan ilgisi de seyircinin gözünden kaçmıyor. Öte yandan; Sadakatsiz yeni bölümde Derin’in Asya’nın evini gözetlerken Aras’ı görmesi ikili arasında geçmişte nasıl bir bağ olduğunun araştırılmasına neden oluyor. Peki; Derin ve Aras arasındaki bağlantı ne? İşte diziye dair bilgiler.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında yer alan Derin'in Aras'ı tanıdığı an, dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. En sonuncu bölümde; hastaneden taburcu edilen Aras'ın gizemli halleri devam ederken Volkan durumdan şüphelenmektedir. Öte yandan, onun hakkında hiç kimse bir şey bilmezken Derin'in Aras'ı tanıması herkesi şaşırtacak. İşte Sadakatsiz 34.bölüm fragmanı ve detayları.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (34.BÖLÜM)

Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez.

Sadakatsiz 34. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Derin'e büyük şok...

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...

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Sadakatsiz 34.bölümde şoke eden gelişme! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ve Aras arasındaki bağlantı ne?
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