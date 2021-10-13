Son dakika: Victor Nelsson'dan Fatih Terim ve İstanbul sözleri! "Beni en çok çıldırtan..."

Son dakika haberi... Bu sezon Burak Elmas yönetimiyle birlikte gençlik operasyonunu başlatan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Fatih Terim yönetiminde 3 yıllık bir yapılanmayı başlatan sarı-kırmızılılarda, en çok dikkat çeken transferlerden birisi Victor Nelsson olmuştu.
Danimarka futbolunda geleceğin yıldz adaylarından birisi olarak gösterilen 22 yaşındaki stoper, Galatasaray'a 7.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Transfer olduğundan bu yana ilk 11'de kendine yer bulan Nelsson, performansıyla teknik heyeti memnun eden isimler arasında yer aldı.
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a bir röportaj veren Victor Nelsson, hem transfer sürecinden bahsetti hem de Fatih Terim'e dair dikkat çeken sözlerde bulundu.
Benim için büyük bir fırsattı ve bu fırsatı yakalayıp, oynamak istedim. Takımın genç oyunculardan oluşması, beni cezbeden nedenlerden bir tanesiydi.
Fatih Terim'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Her zaman hem benden hem de diğer oyunculardan beklenti içerisinde. Hocalığının yanı sıra çok da iyi bir insan.
Avrupa'da çok iyi 2 maç çıkardığımızı düşünüyorum. Grup lideriyiz. 6 maçın sonunda da 1. olarak gruptan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
İstanbul trafiği gibi bir şey hayatımda görmedim. Beni en çok şaşırtan ve çıldırtan şey trafik oldu.
Elimizden gelenin en iyisini yapıp Süper Lig'i kazanmak istiyorum. Umarım sene sonunda taraftarımızla bir araya gelip şampiyonluğu kutlayacağız.